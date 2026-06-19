Partidarios de candidato presidencial Sánchez protestan en defensa del voto en Perú

Para proclamar oficialmente a un ganador, las autoridades electorales aún deben revisar las actas impugnadas, que representan más de 120 mil votos , un proceso que podría extenderse por al menos dos semanas.

Lima, Perú. El candidato izquierdista Roberto Sánchez encabezó la noche del viernes una marcha en Lima junto a centenares de simpatizantes para exigir transparencia en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial, en la que pierde por un estrecho margen frente a la derechista Keiko Fujimori.

La protesta se realizó, según sus seguidores, "en defensa del voto popular", luego de que Sánchez denunciara presuntas irregularidades en el conteo de votos, mientras la ventaja de Fujimori se ampliaba a unos 43 mil votos, con el 99,51% de las actas escrutadas.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtenía el 50,11% de los votos, frente al 49,88% de Sánchez.

"¡El voto no se vende, el voto se defiende!", corearon los manifestantes durante el recorrido por las principales avenidas del centro de la capital peruana.

"El pueblo ha elegido a Roberto Sánchez, no reconocemos a Keiko Fujimori. El pueblo no va a respetar el resultado que convaliden las autoridades electorales", declaró a la AFP Yuri Guerra, de 52 años.

Para proclamar oficialmente a un ganador, las autoridades electorales aún deben revisar las actas impugnadas, que representan más de 120 mil votos, un proceso que podría extenderse por al menos dos semanas.

La segunda vuelta presidencial en Perú se celebró el 7 de junio.

El partido Juntos por el Perú también denunció supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de votación de los peruanos residentes en Estados Unidos y Argentina.

Estas denuncias alimentaron sospechas sobre un presunto cambio de votos en favor de Fujimori, acusación que fue rechazada por la Cancillería peruana.

"Estamos indignados ante tanto fraude. Es un abuso que Fujimori haya ganado con los votos del extranjero", afirmó Marisol Espinoza, una trabajadora de 65 años.

Horas antes, Keiko Fujimori defendió la validez de los votos emitidos por los peruanos residentes en el exterior.

"Es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos de cualquier ciudad, región o provincia, incluso de quienes se encuentran en el extranjero, son válidos y deben ser respetados", manifestó la candidata ante periodistas.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Sánchez, considerado heredero político del exmandatario Pedro Castillo, quien permanece detenido tras el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Quien resulte vencedor asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, cuando sustituirá al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.