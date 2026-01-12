Venezuela dice que liberó a más de 100 presos políticos en medio de la presión de EEUU

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado la excarcelación de 116 personas, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG Foro Penal es de 40, incluidos dos ciudadanos italianos.

venezuela/Venezuela informó este lunes la excarcelación de 116 presos políticos, como parte de un proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo de Estados Unidos.

Desde ese ataque del 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que está a cargo del país. El domingo dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, y deslizó su intención de reunirse con ella.

A la ofensiva en Venezuela se suma la diatriba contra Cuba, aliado histórico del chavismo. Trump anunció un corte de las ayudas petroleras de Venezuela a la isla y exhortó a La Habana a llegar a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

Pero por ahora “no existen conversaciones”, respondió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Con Venezuela, la reanudación de relaciones diplomáticas está sobre la mesa, mientras el gobierno interino de Rodríguez realiza las primeras concesiones.

Entre ellas, la firma de acuerdos petroleros con Estados Unidos y la liberación de un “número importante” de presos políticos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado la excarcelación de 116 personas, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG Foro Penal es de 40, incluidos dos ciudadanos italianos.

La cifra asciende a 48, si se incluyen datos de partidos opositores y otras oenegés.

El proceso ha sido descrito como lento y agónico desde el primer anuncio realizado el jueves pasado. Familiares de los detenidos se han concentrado frente al Helicoide, en Caracas, y la cárcel Rodeo I, a las afueras de la capital, con la esperanza de ver a sus parientes en libertad.

“En cualquier momento”

Restos de velas se observaban en la acera cercana a la entrada del Rodeo I, tras una vigilia realizada la noche anterior.

Foro Penal informó de madrugada que 15 presos fueron excarcelados, aunque no salieron por la puerta principal. Familiares aseguran que fueron trasladados a la sede del servicio de contrainteligencia en Caracas para concretar su liberación.

“Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, relató a la AFP Daniela Camacho, cuyo esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio.

Su padre, Manuel Mendoza, viaja seis horas desde el estado Yaracuy para verlo apenas 20 minutos una vez por semana.

“Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo estamos pidiendo que se cumpla la palabra que pusieron sobre la mesa”, reclamó.

El domingo fue día de visita, y los familiares cumplieron el mismo protocolo de años: entregar productos de higiene, ingresar encapuchados y ver a los detenidos a través de un vidrio.

“Estoy muy feliz y esperanzada”, dijo Mireya Sierra, quien tiene a su esposo e hijo detenidos en El Rodeo I desde hace 11 meses por criticar al gobierno. Tras la visita aseguró que los presos están “muy contentos, manteniendo la calma porque ya saben que en cualquier momento todos van a salir”.

Visita al papa

El expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para responder por un caso de narcotráfico ante un juez de Nueva York.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una llamada con Trump, en la que expresó su rechazo a la operación del 3 de enero, que dejó más de 100 muertos entre civiles y militares.

“Estamos en contra de las intervenciones militares”, afirmó.

Por su parte, el papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó el Vaticano en un breve comunicado.

“Está más cerca la derrota del mal en Venezuela”, dijo Machado al pontífice, de acuerdo con una nota de su despacho. “Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”.

Machado permaneció más de un año en la clandestinidad y salió del país en una operación secreta para recibir el Nobel de la Paz en Oslo. Ha denunciado reiteradamente que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024, y que el ganador fue Edmundo González Urrutia.

Sin embargo, Trump descartó entregar el control de Venezuela a la oposición y afirmó que la relación con el interinato de Delcy Rodríguez “está funcionando realmente bien”, sin descartar una reunión.

Esta semana, Trump aseguró que recibirá en Washington a Machado, de quien afirmó: “No goza de apoyo ni de respeto en su país”.