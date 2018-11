Los talibanes no quieren la paz, estima el jefe del gobierno afgano

Los talibanes en Afganistán aún no han mostrado intenciones serias de poner fin a sus 17 años de insurgencia, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por impulsar un nuevo proceso de paz, dijo a la AFP el primer ministro de facto del país.

Abdulá Abdulá, que ejerce como jefe del gobierno de unidad afgano, se mostró mucho más escéptico sobre las perspectivas de un acuerdo que su rival político, el presidente Ashraf Ghani, y sus homólogos occidentales.

Ghani dijo este mes que no era "una cuestión de si, sino de cuándo" se alcanzaría un acuerdo con los talibanes, mientras que el enviado de Estados Unidos al país incluso planteó la posibilidad de un gran avance antes de las elecciones presidenciales de abril.

"Recientemente la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos han renovado los esfuerzos", dijo Abdulá a la AFP en una entrevista en París.

"No queremos juzgar prematuramente, pero yo diría que en base a nuestra experiencia hasta ahora [los talibanes] no han mostrado ninguna intención de comprometerse seriamente en las negociaciones de paz", añadió.

Un día antes de la entrevista, el miércoles, 55 personas murieron en un nuevo atentado suicida en Kabul. Un acto que "va más allá de lo imaginable", dijo Abdulá, un veterano de la lucha política contra la invasión soviética en los años 1980 y, diez años después, contra el régimen talibán.

Abdulá dijo que a su regreso a Kabul, el jueves tras de un viaje de tres días a Francia, estudiará en detalle la información sobre la última ronda de conversaciones entre el enviado estadounidense Zalmay Khalilzad y los talibanes.

Sea cual sea el resultado de estas conversaciones, el jefe del gobierno cree que Afganistán debe celebrar sus elecciones presidenciales en abril, a pesar del reciente recrudecimiento de la violencia.

"Mi idea es atenerme al calendario", dijo. "Al mismo tiempo, debemos continuar los esfuerzos por la paz".

Sin embargo, duda que haya un avance en las negociaciones con los talibanes antes de los comicios. "Sería muy sorprendente que eso ocurriera, pero si ocurre (...) sería bien recibido por el pueblo afgano", agregó.

- Temores de fraude electoral -Abdulá ha mantenido el suspenso sobre sus propias ambiciones políticas después de haberse presentado dos veces a la presidencia en 2009 y 2014, en campañas que terminaron en medio de acusaciones de fraude.

Tras ser derrotado en 2014 por Ghani, Abdulá aceptó dirigir un gobierno de unidad en un acuerdo mediado por Estados Unidos, pero la rivalidad entre los dos hombres continúa.

"Me involucraré activamente de una forma u otra, pero no he tomado esa decisión final", dijo Abdulá cuando se le preguntó si se postularía en 2019.

Abdulá no escondió sus temores sobre la falta de progresos en la lucha contra el fraude electoral, endémico en el país.

También dijo sentirse "decepcionado" por las elecciones legislativas de octubre, empañadas por un despliegue caótico de la nueva tecnología de votación biométrica y por la falta de listas de votantes.

Se presentaron miles de denuncias ante la Comisión Electoral Independiente (CEI). Cuatro millones de votantes desafiaron las amenazas de los talibanes para ir a votar.

La gestión caótica de esas elecciones, que se celebraron con tres años de retraso, plantea dudas sobre la capacidad de la CEI de organizar en abril elecciones presidenciales.

"Sacamos muchas lecciones de las legislativas. Si nosotros y otras instituciones pertinentes las tratamos a fondo y con seriedad, podemos hacerlo y deberíamos tener una elección más fiable que en 2014", dijo.