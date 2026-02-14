Terremoto de magnitud 6,4 sacude Vanuatu en el Pacífico

Los terremotos son frecuentes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud con 320.000 habitantes que se extiende a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de intensa actividad tectónica que se extiende por el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.

Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió la costa de Vanuatu este sábado, sin que se reportaran daños o víctimas en ese país insular del Pacífico, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro se ubicó unos 50 kilómetros al oeste de la localidad de Port Olry, en la isla de Espiritu Santo.

Se descartó el riesgo de tsunami por el sismo, que sacudió Vanuatu poco antes de la 13H30 locales (02H30 GMT), precisó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Angelic Frank, empleada de un complejo turístico frente al mar en Port Olry, dijo a la AFP que el terremoto fue "muy fuerte" y pareció durar alrededor de un minuto.

Los terremotos son frecuentes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud con 320.000 habitantes que se extiende a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de intensa actividad tectónica que se extiende por el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.