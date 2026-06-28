Terremotos en Venezuela: Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España indicó este domingo que al menos nueve ciudadanos españoles murieron, mientras que el número de desaparecidos se situó en 152 y 14 están bajo los escombros.

Caracas, Venezuela/El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles se sitúa en 1.430 personas, entre ellas ciudadanos de varios países.

Esto es lo que se sabe este domingo sobre las víctimas extranjeras:

28 portugueses o descendientes de lusos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y 85 están desaparecidos.

Nueve españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó este domingo que al menos nueve ciudadanos españoles murieron, mientras que el número de desaparecidos se situó en 152 y 14 están bajo los escombros y que no se sabe "en qué circunstancias se encuentran".

El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Siete chinos

Siete ciudadanos chinos figuran entre los muertos a causa del terremoto, informó la cadena estatal CCTV de Pekín, que cita datos de la embajada en Caracas.

La legación diplomática china publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, indicó la cancillería.

Un chileno

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó "que se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos en Venezuela".

La Cancillería dijo que está prestando a su familia "asistencia, orientación y contención".

Un uruguayo

Un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y residía "desde hace mucho tiempo" en Venezuela falleció tras los dos terremotos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

La esposa y una de las hijas del hombre también murieron, agregó la cancillería uruguaya.

Un ítalo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, con doble nacionalidad venezolana e italiana, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.