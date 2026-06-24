Trump insiste ante secretario general de la OTAN que los aliados le ‘decepcionaron’

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles al jefe de la OTAN, Mark Rutte, que los miembros de la alianza le "decepcionaron" porque no respaldaron su guerra contra Irán.

"Nos decepcionaron. No necesitábamos ayuda en esto para nada. Demolimos a (Irán) literalmente en la primera semana, pero habría sido agradable que hubieran dicho: 'Nos gustaría ayudar'", afirmó Trump durante una reunión con Rutte en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump aseguró que Rutte había hecho "un buen trabajo".

"Realmente has hecho un buen trabajo, y creo que si cualquier otra persona estuviera en esa posición, ni siquiera estaríamos reuniéndonos hoy, para serte sincero" añadió ante periodistas.