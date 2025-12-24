Turquía encuentra la caja negra tras el accidente del avión de alto mando militar de Libia

Yerlikaya reiteró que el avión sufrió "un problema eléctrico" unos 15 minutos después del despegue.

Las autoridades turcas encontraron este miércoles la caja negra del avión que se estrelló el martes por la noche cerca de Ankara, causando la muerte de todos sus pasajeros, entre ellos el jefe del Estado Mayor libio, anunció el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

"El registrador de voz y la caja negra de la aeronave fueron recuperados", declaró el ministro, que se desplazó al lugar del accidente, a unos 50 kilómetros de la capital turca. "Las autoridades competentes iniciaron su examen", añadió.

Además del jefe del Estado Mayor del ejército, del gobierno de Libia reconocido por la ONU, el general Mohamed Al Haddad, a bordo del aparato se encontraban cuatro de sus asesores y tres miembros de la tripulación. El avión se estrelló menos de 40 minutos después de despegar.

El ministro de Transportes turco, Abdulkadir Uraloglu, anunció en X que los análisis de la grabadora de voz y de los datos del vuelo para determinar la causa del accidente serán delegados en un "país neutral".

Los cuerpos de las ocho personas que se encontraban a bordo siguen en el lugar del siniestro, donde los restos del avión están esparcidos sobre una superficie de 3 km².

"Un total de 408 personas, entre equipos de rescate, gendarmería, policía y servicios de salud, así como 103 vehículos terrestres y 7 aeronaves, están movilizados. Drones, incluidos drones térmicos, también transmiten imágenes en tiempo real de la zona", informó el ministro del Interior turco.

Los equipos de rescate trabajaban intensamente el miércoles en medio de una densa niebla y tras una noche de fuertes lluvias, constató la AFP.

Yerlikaya reiteró que el avión sufrió "un problema eléctrico" unos 15 minutos después del despegue.

Una delegación de 22 personas, compuesta por funcionarios libios y cinco familiares de las víctimas, llegó el miércoles a Ankara, añadió.

Un fallo eléctrico por sí solo no haría que el avión quedara en total oscuridad, estimó por su parte Tolga Tuzun Inan, de la Universidad Bahcesehir de Estambul, en la cadena privada turca NTV.

"Varios factores desencadenantes, combinados con las condiciones meteorológicas, pueden provocar esta situación", precisó.

Los datos de la caja negra permitirán esclarecer lo ocurrido, señaló, añadiendo que su análisis podría llevar varios meses.

La fiscalía de Ankara abrió una investigación sobre el accidente, según el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç.

El jefe del Estado Mayor libio había viajado el martes a Ankara para una visita oficial por invitación de su homólogo turco.

Turquía es aliada del gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, al que da apoyo económico y militar.

Libia está dividida desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 y hay dos gobiernos rivales: el de unidad nacional, instalado en Trípoli, y el ejecutivo de Bengasi, en el este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar y sus hijos.