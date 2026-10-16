Ucrania entregará órganos para trasplantes por dron

La entrega por dron contribuirá, según el gobierno ucraniano, a acelerar el transporte de órganos vitales, que solo pueden conservarse unas horas.

Kiev, Ucrania/Ucrania comenzará a entregar órganos para trasplantes por dron, anunció este viernes el Ministerio de Salud.

El país se presenta como un líder mundial en el ámbito de los drones. Produce miles cada mes, desde dispositivos de largo alcance cargados de explosivos hasta pequeños artefactos de reconocimiento, que usa en la guerra contra Rusia.

"Ucrania lanza un proyecto experimental de entrega de órganos para trasplante por drones", declaró el Ministerio de Salud en las redes sociales.

El Instituto del Corazón del ministerio dispone de tres drones especializados que pueden cubrir hasta 700 kilómetros, afirmó.

La entrega por dron contribuirá, según el gobierno ucraniano, a acelerar el transporte de órganos vitales, que solo pueden conservarse unas horas.

En la línea del frente, Ucrania usa desde hace tiempo drones y robots teledirigidos con fines médicos, especialmente para el suministro y para evacuar a soldados heridos desde zonas bajo fuego.