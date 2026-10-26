La UE sostiene que Venezuela debe avanzar hacia elecciones 'libres' tras el regreso de Machado

Machado regresó por sorpresa al país el domingo tras cerca de un año en el exilio.

Bruselas, Bélgica/La Unión Europea saludó este lunes el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado como una "oportunidad" para trabajar en la celebración de elecciones "libres y justas".

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para avanzar en un diálogo inclusivo, liderado por los venezolanos, con vistas a unas elecciones libres y justas", declaró el portavoz de Relaciones Exteriores de la UE, Anuar El Anuni.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 -aunque posteriormente obsequió su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, regresó por sorpresa al país el domingo tras cerca de un año en el exilio.

"El regreso de líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", señaló El Anuni en un comunicado.