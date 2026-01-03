🔴Venezuela bajo ataque: Gobierno denuncia una 'agresión militar' de EEUU y decreta estado de conmoción exterior

A nivel diplomático, Venezuela anunció que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU , el secretario general del organismo.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció este viernes una “gravísima agresión militar” atribuida a Estados Unidos contra territorio y población venezolanos, en hechos que, según un comunicado oficial, habrían ocurrido en localidades civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con el pronunciamiento, difundido por el Ejecutivo venezolano, la supuesta acción militar constituiría una violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno sostuvo que estos hechos “amenazan la paz y la estabilidad internacional”, especialmente en América Latina y el Caribe, y ponen en riesgo la vida de millones de personas.

En el comunicado, Venezuela asegura que el objetivo de la presunta agresión sería apoderarse de recursos estratégicos del país, como el petróleo y los minerales, y forzar un cambio político. “No lo lograrán”, afirma el texto, al señalar que el pueblo venezolano y su Gobierno se mantienen firmes en defensa de la soberanía nacional.

El Ejecutivo también hizo referencias históricas a episodios de confrontación con potencias extranjeras y llamó a la población a movilizarse en rechazo a lo que califica como un ataque “imperialista”. En ese contexto, el Gobierno informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada, en lo que denominó una “fusión popular-militar-policial”, para garantizar la soberanía y la paz.

A nivel diplomático, Venezuela anunció que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo, así como ante la Celac y el Mnoal, con el fin de exigir una condena internacional y responsabilidades al Gobierno estadounidense.

El presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de los planes de defensa nacional y firmó un decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio venezolano, amparado, según el Ejecutivo, en la Constitución y en las leyes de seguridad del Estado. El comunicado indica que la medida busca proteger a la población, asegurar el funcionamiento de las instituciones y responder a la situación denunciada.

Asimismo, se ordenó el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección correspondientes en todos los estados y municipios del país. Venezuela invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU para reservarse el derecho a la legítima defensa y llamó a los pueblos y gobiernos de la región y del mundo a expresar solidaridad.