Venezuela busca aumentar su producción petrolera un 18% en 2026 con reforma legislativa

Una reforma a la Ley de Hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana.

Caracas, Venezuela/Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con una reforma a la ley petrolera, de cara a una apertura a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

"El hito y la meta para 2026 es al menos crecer en un 18% más allá de la meta con la cual cerramos en 2025", indicó el sábado Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Venezuela logró ese año una producción de 1,2 millones de barriles de crudo, un avance significativo tras alcanzar mínimos históricos de unos 360.000 barriles diarios en 2020, aunque aún lejos de los 3 millones de barriles que producía a inicios de siglo.

"Teníamos una ley de Hidrocarburos que no estaba actualizada a las necesidades de la industria petrolera", dijo Obregón a trabajadores de PDVSA durante un acto para discutir la modificación de la normativa.

La reforma busca "garantizar seguridad jurídica al inversor privado" mediante la actualización del marco legal del sector de hidrocarburos, explicó desde la refinería de Puerto La Cruz, en el oriente del país.

La gestión de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que controlará las ventas de crudo venezolano.

Rodríguez informó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de petróleo realizada por Estados Unidos.

Por su parte, Arabia Saudita descartó el viernes que la nueva situación en Venezuela y el aumento de la producción petrolera tenga un impacto significativo en el mercado internacional.