Venezuela ofrece gasolina de mayor calidad al doble del precio convencional

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero.

Caracas, Venezuela/Venezuela inició un plan piloto de venta de gasolina de mayor calidad, que se ofrece al doble del precio de la convencional, informaron el miércoles fuentes del sector y trabajadores de estaciones de servicio.

La petrolera estatal Pdvsa no anunció aún el programa oficialmente, aunque el combustible "superpremium" ya se ofrece en principio en ocho gasolineras de Caracas.

El programa coincide con la apertura petrolera que siguió al bombardeo estadounidense y la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

La gasolina en Venezuela llegó a ser la más barata del mundo. El suministro ha pasado por varias crisis de escasez y desde hace años solo se ofrece un tipo de octanaje.

Maduro fijó en 2020 las actuales tarifas: una a 50 centavos de dólar el litro, y otra subsidiada, que se vende prácticamente gratis en contadas estaciones. La "superpremium" se vende ahora a 1 dólar el litro.

Arrancó el martes "en la tarde un plan piloto en ocho estaciones en Caracas", dijo a la AFP bajo anonimato un empleado en una gasolinera en el barrio comercial de Chacao, donde no había fila para surtir.

Un supervisor de una estación en otro sector popular también confirmó la venta.

El alza del precio de la gasolina fue siempre un tema sensible en Venezuela, tras el estallido social del Caracazo de 1989 que se desató en rechazo a un ajuste de precios y dejó un saldo oficial de 300 muertos.

Maduro autorizó en 2016 el primer incremento de precios en dos décadas, que se evaporó con la inflación. Luego vino el actual de 2020, que coincidió con la dolarización informal del país.

La "superpremium" de hecho se paga solo en dólares en efectivo. No se acepta el débil bolívar local.

Una fuente explicó a la AFP que este programa piloto estaba en planes desde hace un par de años. El principal impedimento era la importación de un componente para la producción de esta gasolina.

El presidente Donald Trump ha dicho que controla la venta de crudo venezolano e incentiva inversiones de petroleras estadounidenses en el país.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, impulsa una agenda petrolera lejos de la estatización tradicional del chavismo, que incluyó una reforma a la ley de Hidrocarburos para atraer capitales privados.