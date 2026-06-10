Zelenski y los países árabes, invitados al G7 para hablar de las guerras

Guerra en Ucrania e Irán marcarán la agenda de la cumbre del G7 en Francia

París, Francia/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participará el martes en una sesión de la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia, anunció el presidente francés Emmanuel Macron este miércoles.

"Es muy importante para nosotros porque hay que recrear la convergencia en el G7, en apoyo a Ucrania en los diferentes aspectos evidentemente de la guerra", incluida la necesidad de "negociaciones", dijo Macron durante un acto en el Elíseo.

El mandatario se refería a las divergencias entre los europeos y el presidente estadounidense Donald Trump sobre este tema.

Los dirigentes de Egipto, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos también estarán "asociados" el martes a otra sesión de la cumbre, debido a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero contra Irán.

El debate se centrará en el cierre del estrecho de Ormuz, en el Golfo, que tiene "un verdadero impacto" en la economía con el aumento de los precios del combustible, y en las "negociaciones sobre Irán", explicó Emmanuel Macron.

El presidente consideró "muy importante" intentar "encontrar vías y medios de cooperación".

Los jefes de Estado y de gobierno de las grandes potencias del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se reúnen a partir del lunes por la noche y hasta el miércoles en Evian, en los Alpes franceses.

Después de una cena el lunes por la noche y las dos sesiones sobre las crisis geopolíticas, los asistentes abordarán la "asociación Norte-Sur", continuó Macron.

"A esta sesión se sumarán, además del FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, socios con los que hemos construido esta agenda", indicó el dirigente, citando a Corea del Sur, India, Kenia y Brasil.

El miércoles, la cumbre terminará con una sesión "sobre los desequilibrios mundiales" y el tema del crecimiento, dijo Macron, quien precisó que también examinarán la situación de las empresas tecnológicas.