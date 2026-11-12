42% de los hombres en Panamá nunca se ha realizado un examen preventivo de próstata, revela sondeo

El 99.4% de los hombres encuestados ha escuchado hablar del cáncer de próstata, sin embargo, el 42% reconoció que nunca se ha realizado un examen preventivo.

Ciudad de Panamá/Aunque la mayoría de los hombres en Panamá asegura conocer sobre el cáncer de próstata, una parte importante todavía no se realiza pruebas para detectar esta enfermedad de manera temprana. Así lo revela un sondeo nacional presentado por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD), en conjunto con la firma Inteligencia de Mercadeo Emocional (IME).

Durante la presentación de los resultados, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que el 99.4% de los hombres encuestados ha escuchado hablar del cáncer de próstata, sin embargo, el 42% reconoció que nunca se ha realizado un examen preventivo.

Para el titular de Salud, estos resultados reflejan la necesidad de reforzar las campañas de prevención y promover un cambio de comportamiento entre la población masculina, especialmente porque algunos hombres consideran que no necesitan acudir a una consulta médica mientras no experimenten dolor o presenten síntomas.

“Desde el Minsa reconocemos que debemos seguir fortaleciendo el acceso a los servicios de salud, pero también necesitamos un cambio de actitud de los hombres: romper los mitos, superar los tabúes y dejar atrás el machismo. La prevención y los controles médicos oportunos pueden marcar la diferencia”, manifestó Boyd Galindo.

Por su parte, la presidenta de FENAECCD, Emma Pinzón, explicó que el estudio contó con la participación de 512 hombres mayores de 30 años de diferentes puntos del país, quienes respondieron el cuestionario mediante plataformas digitales.

Entre los factores que pueden retrasar la detección de la enfermedad, Pinzón mencionó la ausencia de síntomas y las dificultades para acudir a los centros médicos debido a las responsabilidades laborales. Estas situaciones pueden provocar que los hombres posterguen las evaluaciones preventivas y lleguen tarde a buscar atención especializada.

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El sondeo busca aportar información para fortalecer las estrategias de atención primaria y generar mayor conciencia sobre la importancia de los controles médicos, tomando en cuenta que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes durante sus primeras etapas.

En cuanto a la incidencia de esta enfermedad en el país, cifras del Instituto Oncológico Nacional (ION) indican que entre 2014 y 2026 se han registrado 5,242 casos de tumores malignos de próstata.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud recordó la importancia de acudir a los servicios médicos para recibir orientación sobre las pruebas de detección, entre ellas el análisis de antígeno prostático específico (PSA) y el examen rectal digital.

La institución aclaró que la necesidad y frecuencia de estos estudios deben establecerse mediante una evaluación individualizada, considerando aspectos como la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo de cada paciente.

Las autoridades reiteraron que la prevención y la consulta médica oportuna son fundamentales para mejorar las posibilidades de detectar la enfermedad a tiempo y recibir el tratamiento correspondiente.