Abogado explica sobre audiencia de impugnación de candidaturas de Martinelli

El abogado Ernesto Cedeño dijo que la audiencia de impugnación que enfrentará el expresidente Ricardo Martinelli, que se dará esté martes 9 de abril, es muy importante, aunque en este día no se vaya a resolver el aspecto definitivo.

A juicio del abogado Cedeño, el TE debe sentar jurisprudencia y ser suficientemente docente para que no se politice el fallo.

Destaca que sacar a Martinelli del ruedo político, sería “ un golpe al hígado para Rómulo Roux”, porque se sabe que el expresidente es un líder político y puede sumar votos.

Según ha dicho, la juez de grado, oirá los alegatos y la práctica de pruebas, además tendrá la oportunidad de dirimir la causa, pero todo lo que se decida por parte de la juez, es apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

También explicó que aunque se ha dicho que los tres magistrados del TE, se deben declarar impedidos en ese proceso por haber admitido el recurso de impugnación, “ ni el Código Procesal no en el Judicial permiten esa posibilidad”.

La audiencia que se va a llevar a cabo, se da por la impugnación de las candidaturas del expresidente a los cargos de alcalde y diputado, ya que según se ha determinado en el recurso, Martinelli no cumple con los términos de residencia en la circunscripción, que dicen el candidato debe vivir un año antes en el área.

Cedeño asegura que se debate desde cuándo se empieza a contar el año porque es notorio que los tiempos no dan porque Martinelli no residía en Panamá, sino que se mantuvo en Estados Unidos.

En ese sentido, el abogado dice que la juez puede tener una posición y considerar no viable la impugnación si se somete al pensamiento de que Martinelli sí estaba en el padrón electoral antes de su postulación.

O también puede decir que Martinelli no es competente para correr para los cargos porque no residía físicamente en Panamá el año antes de la postulación.

Agrega que se han dado casos en los que candidatos no han estado en Panamá un año antes de su postulación y que se el TE les permitió correr, pero en esos casos no se presentaron impugnaciones y no se judicializaron.

Pero en el caso de Martinelli, se trata de un caso que sí será judicializado.