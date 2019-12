Basura y más basura se acumula en la Peatonal de la Avenida Central

Recién intervenida hace dos años, a través de un contrato de 99 millones de dólares que la Alcaldía dio a Odebrecht para devolverle las aceras desde Vía España hasta la Plaza Santa Ana a la gente, la Central es una oda al despropósito.

Este domingo, en pleno Día de la Madre, cientos de personas compraban esquivando desechos. "Algunos prefieren irse al 'mall' justo por eso", dijo una de las transeúntes a TVN Noticias.

Algunos vecinos denuncian que viven en medio de un foco de contaminación continuo, aunque creen que en diciembre se ha agudizado la situación.

"Si alguien saca su basura después de que el camión haya llegado, debe volverla a guardar", insiste un vendedor que trabaja todos los días en el cruce de Avenida Central con Calle J. Pero no pasa. Pronto, a las 7 de la noche, cuando aun cientos de personas usan la Central para llegar a casa o hacer alguna compra, la basura de los comercios está en medio de la calle.

Y a las 11 de la noche continúa allí, esperando al camión, atestiguan los vecinos.

En la calle 20 Este, uno de los cortos callejones que conectan la Central con la Avenida B, dos vendedores de plátano explayan sus productos desde muy temprano.

No les perturba atrás un bote de basura recién vaciado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, pero que ha dejado restos de comida descompuesta y lixiviados en plena calle.

A nadie le importa: un señor compra plátanos maduros.

Al frente, una dependiente de una tienda de electrodomésticos reclama que todos los focos estén puestos en el comercio formal y no en las decenas de buhoneros que se han tomado la avenida. "Si yo saco algo a la acera me graban y al rato tengo a la Alcaldía, pero no se fijan en la basura que están dejando ellos", insiste.