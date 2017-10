‘Anatomía de una trampa’, el libro que expone el caso Finmeccanica

Lo que se descubrió fue una millonaria lesión patrimonial al Estado panameño durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Una compra directa de radares, que nunca funcionaron, y helicópteros, a base de supuestos acuerdos y contratos irregulares que ensombrecieron las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre ambos países.

“Anatomía de una trampa”, el nuevo libro de Berguido, es una investigación periodística que incluye memorias de cómo fueron las investigaciones y lo que se descubrió en el país europeo de este caso, que tocaba las más altas esferas de la administración pasada.

“Mientras eso no se solucionara, no podía haber una normalización de las relaciones políticas y diplomáticas entre Panamá e Italia”, rememoró este lunes 23 de octubre en Noticias AM.

En los primeros meses de la gestión de Juan Carlos Varela, Berguido fue abordado con un reto: tratar de resolver este problema desde la Embajada de Panamá en Italia.

“Uno de los roles de un embajador es defender los intereses de su país en el extranjero”, comentó el abogado. “La misión principal era esta”.

El abogado se convirtió en una figura clave de las negociaciones entre el Gobierno de Panamá y Finmeccanica, que se extendieron por dos años.

Su nueva obra desarma todos los elementos de este escándalo, estudia el origen de la historia y analiza la parte técnica de los contratos y de los radares.

“Trato de llevar al lector de la misma forma como fui descubriendo y aprendiendo de radares, helicópteros, contratos y arbitraje”, expresó en Noticias AM.

“Anatomía de una trampa”, disponible ya en librerías, también presenta su frustración y la angustia de los fiscales italianos, por los recursos dilatorios que demoraban las investigaciones.

"Era una historia que había que contar", reiteró Berguido. "Es el contrato directo más grande que todavía se ha firmado en Panamá".