Informe Covid-19 Anuncian fin de la cuarentena dominical para San Carlos, Colón y tres distritos de Coclé

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció el fin de las cuarentenas dominicales para los distritos de San Carlos, Colón y tres municipios en la provincia de Coclé, a partir del 9 de agosto.

En San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, se levantará la cuarentena total de los domingos y se reemplaza con un toque de queda será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Para el distrito de Colón, se levantará la cuarentena de los domingos y el toque de queda será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Por su parte, el distrito de Santa Isabel, también en la provincia de Colón, se levantarán todas las medidas de restricción de movilidad.

En Coclé, se eliminará la cuarentena dominical en los distritos de Antón, Aguadulce y Penonomé, quedando con un toque de queda será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Para la provincia de Panamá, se anunció que los distritos de Chimán y Balboa, que incluyen las islas Contadora, San José, del Rey, se levantan todas las medidas de movilidad.

También a partir del 9 de agosto las islas de Taboga, Otoque Oriente y Otoque Occidente quedan libres de toda medida restrictiva, debido a que durante varias semanas consecutivas no se han presentado nuevos contagios.

Resto del país

Sostuvo Sucre que, en la provincia de Herrera, en el distrito de Chitré, se levanta la cuarentena total y flexibiliza la medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m., y se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

En la provincia de Veraguas para el distrito de Atalaya se levanta la cuarentena total de los domingos, pero con medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

Dijo también que, para la provincia de Chiriquí, en los distritos de Boquerón y Tierras Altas, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., continúan las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Para la provincia de Darién, en el corregimiento de Sambú, se levanta totalmente la medida de toque de queda, así lo especificó el titular de salud, mientras que para los otros distritos de la provincia dijo que se mantienen las medidas establecidas anteriormente.

Finalmente, sostuvo que, en la Comarca Ngäbe Buglé, en la zona de Kusapín se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Jornadas de vacunación

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre reiteró que para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca las personas deberán tener asignada su cita.

Por su parte, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz indicó que las segundas dosis pendientes con la vacuna AstraZeneca se aplicará desde la semana del próximo 9 de agosto.

Con la llegada hoy martes 3 de agosto de un nuevo lote de vacunas de la casa farmacéutica Pfizer, se reforzará la vacunación que inicia mañana miércoles en los circuitos 1-1 Bocas del Toro, 2-3 Coclé, 8-5 Panamá Oeste y 8-9 Panamá Norte, igualmente se aplicarán segundas dosis en los circuitos 8-8 San Francisco, 7-1 Los Santos y a pacientes crónicos o persona con un grado de discapacidad que residen en estas provincias.

Viajeros

El Ministro de Salud informó que los pasajeros que vengan de países de riesgo, que no cuenten con las dosis completas de vacunas, pese a que tengan prueba negativa de COVID-19 de un máximo de 72 horas, deben cumplir con cuarentena en hoteles asignados.

Mencionó que la medida también va dirigida a viajeros/turistas que vengan de países en riesgos y que no cumplan con el esquema de vacunación completo.

Al mismo tiempo indicó que todo viajero que no tenga proceso migratorio, ya sea de un país en riesgo o no, deberá sufragar el costo de su aislamiento en hoteles aprobados por el MINSA, tales como Westin Playa Bonita, Westin Costa del Este, Hotel Mio Panamá, Hotel Bristol Panamá, Hotel Wyndham Panamá, The Santa Maria Hotel y el Hotel Sortis. Pueden tener acceso a estos hoteles a través de la página web www.visitpanama.com.