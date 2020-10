Apertura de playas se dará con planificación para 'no sufrir el golpe de la pandemia en otros países'

Pronto se anunciará fecha para reabrir playas

El ministro Sucre recalcó que entiende que todos quieren que sus negocios reabran, pero el Ministerio de Salud (Minsa) debe ser cauteloso en algunos sectores.

Con respecto a las playas, sostuvo que han observado que en la mayoría de los países que las abrieron en su momento tuvieron que regresar a acciones restrictivas.

El problema no está en que sean áreas abiertas, sino la conducta de parte de la población que usa estas zonas para fiestas y aglomeraciones, evadiendo las normas de bioseguridad.

Ha dicho que pronto se tendrá una fecha específica, con toda la planificación y normas para no sufrir el golpe que en esta pandemia han tenido otros países.

En tanto, no se permitirán paseos en buses, solo se dará en el núcleo familiar, no mayor de siete personas por grupos, no se permitirá el ingreso de alcohol, ni venta ambulante de comida.

Las comidas solo podrán ser vendidas en los establecimientos.

En caso de que una familia haya llevado alimentos solo los podrán comer en su burbuja y al terminar deberán ponerse sus mascarillas.

Recalcó que se ha permitido el uso de las piscinas en hoteles, pero recordó que estos establecimientos deben garantizar el uso de las instalaciones.

Pidió a las personas que guarden las medidas, pues bastante promoción se ha hecho durante estos meses para que los ciudadanos sepan cómo combatir el virus.

Comportamiento del COVID-19

Según el ministro, se realizan pruebas en áreas que se efectúan brotes y ya se tiene un plan para responder en la medida de que los casos vayan avanzando.

Reconoció que lo normal es que haya aumento por la apertura de los bloques, pero hasta el momento no ha sido abrupto, gracias al trabajo que están haciendo en los diferentes sectores.

El tratamiento de la pandemia en sí y la reapertura es gradual, aplicando medidas variadas en diferentes puntos.

Ayer, los vuelos internacionales volvieron a activarse luego de siete meses.

En este sentido, Sucre agregó que hay reglas para viajar, principalmente contar con la prueba de COVID-19, 48 horas antes.

Si pasa de ese tiempo, las personas deberán hacerse la prueba en algunos de los puntos dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen.