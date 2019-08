La ministra Maruja de Villalobos informó que se instaló una mesa técnica de alto nivel, conformada por el Ifarhu, Meduca y universidades, para iniciar el proyecto de revisión del mejoramiento de la ley de la beca universal y otros temas relacionados.

Dijo que se van a evaluar las políticas de equidad, donde se han identificado los 155 corregimientos más pobres del país, con lo que se pretende redirigir el aporte económico a los estudiantes de esas áreas y otros estudiantes que estén en condiciones de rezago escolar, exclusión y menos oportunidades.

La ministra de Villalobos aclaró que lo anterior no quiere decir que se le vaya a quitar el beneficio a los estudiantes que no lo necesiten.

Expresó que están revisando todas las variables, ya que el rendimiento académico no se tiene que medir necesariamente con nota, además las calificaciones no necesariamente hablan de las otras habilidades y capacidades y se tiene que buscar la manera de retener a los estudiantes que no tienen buenas calificaciones dentro del sistema.

Por su parte, Bernardo Meneses, director del Ifarhu, detalló que la primera reunión de la mesa técnica de trabajo se desarrollará el próximo miércoles 7 de agosto.

La propuesta para modificar la ley se presentaría en un periodo máximo de dos meses, y que se discuta antes de que acabe el actual periodo legislativo y que la nueva regulación entre en vigencia para el año escolar 2020.

Inversión

La inversión por año del programa de la Beca Universal es de 260 millones de dólares. Inició con una inversión de 17 millones de dólares.

Meneses enfatizó que los cambios que se quieren aplicar no tienen la intensión ni de aumentar ni disminuir el presupuesto de la institución, sino de redirigirlo hacia las áreas de mayor necesidad y pobreza.

El director del Ifarhu explicó que se quiere establecer una diferencia entre lo que es una beca y un subsidio estatal.