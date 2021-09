Fuertes declaraciones realizó el diputado oficialista, Benicio Robinson, ante los cuestionamientos que se le han hecho tanto a él como a otros de sus colegas por los beneficios que gozan y por la cuestionable gestión que desempeñan en sus cargos.

" Y todavía dicen que hay que cambiar el reglamento para quitarnos las últimas prerrogativas que tenemos. No voy a dejar, mientras que yo sea diputado, que me quiten los derechos que me dio el pueblo, porque el pueblo fue el que me trajo aquí para esos derechos. El pueblo mandó a una persona que los representará con todos los honores y que luchara por el pueblo como lo ha hecho Benicio Robinson", afirmó Robinson.

Refutó además que en los inicios de su labor parlamentaria, en la época de 1984 le daban carro a los diputados y actualmente no se les quieren proporcionar.

" Cuando llegué a este parlamento en 1984 le daban carro a los diputados yo era suplente y a mi principal le dieron un carro. Nosotros los 71 debemos de tener un carro. Como un SPI y toda esa gente tienen carros alquilados de Gobierno y nosotros que venimos a representar a nuestro circuito, a nuestra área no podemos representarlos dignamente", cuestionó.

Agregó que no puede estar de acuerdo a que modificando el Reglamento Interno de la Asamblea, ellos mismos (los diputados) se menosprecien.

" Yo no he sido presidente de la Asamblea y talvez no lo seré porque no es lo que me motiva o amarra a que sea diputado", manifestó al tiempo que dijo que lo que lo motiva es luchar por su pueblo como lo ha hecho. Cada día que hablen me ponen arriba", puntualizó.