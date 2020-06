La CSS enfrenta aumento de demanda de tanques de oxígeno por casos de COVID-19

Lau Cortés indicó que se han habilitado 30 camas más en lo que anteriormente era la sala de neurocirugía, y que de consumir 80 tanques de oxígeno por día, ahora por la gran demanda de pacientes están destinando 300 tanques.

“Para la adecuación de estas salas hemos tenido que trabajar día y noche, colocando tuberías para oxígeno, ya que los equipos de ventilación mecánica y de oxigenación de alto flujo consumen una gran cantidad de oxígeno”, dijo Lau Cortés.

"Podemos ir aumentando el número de camas y convertir todo el Complejo en cuidados intensivos, pero si la población no obedece las disposiciones sanitarias, si no se quedan en la casa, o no tenemos mascarillas, lo que estamos haciendo es insuficiente": Enrique Lau Cortés pic.twitter.com/mPDIdBJjAn