“Las tuberías de gas tienen más de 49 años. Los bomberos cerraron la cafetería porque hubo un escape y casi ocurre un accidente. Llegaron a la conclusión que había que cerrar todas las cafeterías. Se ha hecho toda la reestructuración de la tubería de gas a las nuevas condiciones que exigen el Cuerpo de Bomberos”, manifestó Bleyci Vega, directora general de Cafeterías.

Los estudiantes esperan que el resto de las cafeterías vuelvan a funcionar y que se les presente un menú saludable y económico.

“La institución no debe esperar a que se dañen las cafeterías”, afirmó el estudiante, Manuel Castillo.

“No hay desayuno, no hay donde comer. La mayoría de los estudiantes están bastante inconformes. No solo las cafeterías están afectadas, las infraestructuras son deplorables, no están acorde a lo que la educación superior necesita”, añadió la estudiante, Ileana Corea.

También esperan que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, cumpla su palabra de evitar un recorte presupuestario que afectaría el funcionamiento de la universidad.

La próxima semana habrá una reunión entre autoridades universitarias y el Ejecutivo para abordar este tema.