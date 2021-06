Panamá apunta a tener el total de su población vacunada en septiembre, afirma la Canciller Mouynes

Panamá apunta a completar la vacunación del total población en septiembre, así lo indicó la canciller de la República, Erika Mouynes, en una entrevista con Bloomberg, la cual concedió como parte de una gira de trabajo en Nueva York.

La canciller Mouynes dijo que a partir de julio, por espacio de dos meses y medio, Panamá tendría acceso a cinco millones de dosis “ por lo que seremos uno de los primeros países del continente” en completar dicha inmunidad colectiva en septiembre.

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que asumió el cargo en 2019, está vacunando a las poblaciones de edad avanzada y en riesgo y comenzará la vacunación masiva en julio, dijo.

Mouynes se reunió con Pfizer durante su viaje a Nueva York y dijo que recibió garantías de que Panamá recibiría las vacunas que ordenó.

“La gran apuesta de Panamá por Pfizer en términos de no tener esta cobertura con otros productos farmacéuticos también nos deja un poco de riesgo si no entregan el suministro”, dijo Mouynes. “Nuestro objetivo es la vacunación masiva en julio. Si eso no nos sucede, estaremos en un gran problema ".

La Canciller también se refirió al tema migratorio que Panamá está enfrentando un incremento de migrantes que caminan durante días para llegar hacia Estados Unidos.

La titular explicó que a medida que aumenta el número de estas personas provenientes de Senegal y Nigeria, Haití, Cuba, Bangladesh y Uzbekistán, los refugios han comenzado a abrumarse.

La situación se ha vuelto difícil al indicar que el número de estos migrantes a los cuales se les ofrece comida y medicamentos y además se le realizan pruebas biométricas y pruebas Covid, aumenta cinco veces más la cantidad que se podría manejar.

Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por Mouynes se tienen conversaciones con los gobiernos de América del Sur para ayudar a controlar el flujo, o al menos para vacunar a los migrantes mientras viajan.