Piden a Cancillería que informe sobre acciones que está tomando por caso 'Chichi' De Obarrio

El abogado Ernesto Cedeño reaccionó a la decisión de Italia de dejar en libertad a Adolfo "Chichi" De Obarrio, exsecretario de Ricardo Martinelli, aclarando que el tratado de extradición bilateral con Italia data de 1930, ya que el del 2013 no fue ratificado en Italia, y es necesario que Cancillería informe al país si hizo o no el pedido formal de extradición.

Cedeño indicó que si en dicho tratado se contempla no conceder la extradición de sus propios ciudadanos o súbditos y al parecer "De Obarrio tiene doble nacionalidad", reiterando la necesidad de que las autoridades panameñas informen a la población los pasos que está tomando.

“Desde el punto de vista jurídico, independientemente de si lo traen o no, lo que dice nuestro derecho positivo en materia judicial es que el juez de la causa puede establecer las notificaciones correspondientes al señor De Obarrio y si es el caso declararlo en rebeldía para que se corte el tránsito para la extinción de la pena”, explicó.

Resaltó que existe una especie de silencio en cuanto a si se va a ratificar o no el tratado, lo que se ha hecho o no por parte de la Cancillería. “Si Panamá hizo el pedido con base en la norma del 2013, entonces fue un error garrafal porque Italia no lo ratificó. Si fue así, para eso podría considerarse un disparate”, sostuvo.

Sin embargo, el analista político y excanciller Jorge Eduardo Ritter señaló que el tratado de extradición fue demandado por incongruencias, por lo que posiblemente no existe un tratado de extradición bilateral.

Otra de las opciones existentes, ante la falta de un tratado bilateral, sería la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cedeño explicó que en este caso el que pediría sería el Ministerio Público, pero de igual forma tendría que pasar por Cancillería, quienes analizan si el pedido se adecúa al derecho internacional.

Caso Blue Apple

Este lunes inician las audiencias por el juicio del caso Blue Apple, en el que han sido llamados a juicio a 50 personas y se estima que Adolfo De Obarrio forme parte de esta lista.

El abogado Cedeño manifestó que, según el Código Judicial, la audiencia solo se puede posponer una vez, independientemente de la cantidad de personas que estén involucradas, aunque no negó que pueden presentarse otro tipo de recursos y hasta amparos de garantías que podrían retrasar el proceso.

Destacó que no puede ser que cada vez que pasa un quinquenio y empieza otro se empiezan a investigar las acciones del anterior y no se continúa con lo que ya estaba, creando una gran bola de nieve de casos.

En cuanto a la acumulación de casos que existen, Cedeño dijo que el Órgano Judicial debe responder si la proliferación de casos en un solo juzgado garantizará que haya certeza de castigo. Aunque consideró que actualmente toda la Corte Suprema de Justicia está paralizada por el caso Arquesio Arias, debido a que todos están concentrados en el mismo.

“Me temo que pase el Gobierno de Cortizo y no veamos decisión en estos casos y así hasta que se nos olvide, porque el sistema de justicia ha colapsado. Ojalá el presidente de la República que tiene que nombrar dos magistrados haga las designaciones apropiadas que inyecten sustancias activas que puedan rehabilitar ese sistema”, manifestó.

Expresó su deseo de que “ojalá que en la Corte se reúnan en el pleno para decir vamos a ponerle término a esto, vamos a mandar un mensaje colectivo de que la justicia todavía funciona”.