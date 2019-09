Ciudad de la Salud, un millonario megaproyecto que sigue retrasado

La Ciudad de la Salud tiene 4 años de retraso y de acuerdo a Lau esto se debe a la falta de planificación. La empresa constructora reconoce que solo hay un 65% de avance.

El nuevo director de la CSS, realizó una gira por las instalaciones de la Ciudad de la Salud a las que catalogó de destruidas por el abandono.

“A mí no me parece que tenemos que esperar más, quisiera que esté mañana, pero soy hombre sensato y espero que me justifique porque hay que esperar un año”, expresó Lau ante los retrasos en la entrega de la obra por parte de la constructora del proyecto.

El valor original de la Ciudad de la Salud era de $517 millones, pero ya ascendió a 554 millones tras aplicarse una adenda de $36 millones.

Ahora el consorcio Construcciones Hospitalarias S.A., habla de la necesidad de otra adenda de $40 millones. A esto se le sumarían otros costos por ajustes de precios y por equipamiento, cifra que aún se desconoce.

Esta información la confirmó la presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, Kayra Harding.

Los primeros edificios en entregarse serían la torre para cardiología y la de nefrología. El estado de la obra se conoció durante una reunión con la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional

El diputado Hernán Delgado planteó que una vez entregada la obra se deberá licitar la ampliación al considerar que la Ciudad de la Salud, tiene capacidad para hospitalizar a poco más de mil personas, lo que considera poco.

Pese a que la mega obra no está suspendida, solo hay 136 obreros trabajando. TVN Noticias solicitó una entrevista a los directivos de la empresa, pero no tienen vocero.