Conozca los horarios de operación de MI Bus para este fin de semana

Para este sábado, en el que se tendrá la circulación única de hombres, las rutas troncales, complementarias y la ruta S420 de Pacora, operarán de 4:00 a.m. a 12:00 medianoche; las demás rutas de corredor circularán de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para el domingo 17 de mayo, día en que se mantendrán la cuarentena absoluta, las rutas troncales, complementarias y ala la ruta de corredor S420 de Pacora, operarán desde las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 medianoche.