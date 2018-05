Consideran desacertado el veto del proyecto de Ley sobre Imprescriptibilidad

Asegura que ha habido una contradicción entre lo que ha hecho el mandatario con lo que dijo en la Cumbre de Las Américas que se realizó en Lima, Perú, donde habló de los “ pasos que se estaban tomando en Panamá para combatir la corrupción”.

Varela vetó parcialmente el proyecto por “ inexequible e inconveniente”.

Manifestó que lo que corresponde ahora es la devolución del proyecto a discusión en segundo debate para que se modifique y según lo que cree, los artículos 2, 3 y 4, serán aprobados por insistencia.

Vásquez apuntó que el artículo 1 será cambiado y cuando sea aprobado no entrará a regir sino que pasará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá dirimir sobre si es inconstitucional o no.

El joven enfatizó en que no se va a rendir y no dejará de insistir en la aprobación del proyecto, que representaba un poco de luz entre los panameños que no son corruptos.