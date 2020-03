Metro de Panamá ajusta horario de operaciones debido al toque de queda

En un comunicado, informaron que el horario de operación del Metro será el siguiente:

Lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Igualmente, informaron que la oficina de atención al cliente, ubicada en la estación Iglesia del Carmen, atenderá de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Para consultas sobre el servicio que se estará brindando, se podrá llamar al 311, escribir al WhatsApp 6378-8808 o atencionmetro@metrodepanama.com.pa

Resaltaron que el miércoles 18 de marzo, se registró una disminución del 60% en la demanda diaria de toda la red; es decir, que los usuarios están acatando las recomendaciones de las autoridades de salud.

Recordaron a los usuarios no salir de casa si no es imprescindible, especialmente en el caso de adultos mayores o con enfermedades respiratorias. No obstante, si una persona requiere utilizar el Metro habrá personal en las estaciones durante el horario de servicio para ayudar en lo que necesites.

El Metro de Panamá, S. A. reiteró que mantiene las medidas de prevención que el Ministerio de Salud (Minsa) ha decretado ante la fase de mitigación del COVID-19.

Reiteraron la importancia de mantenerse en casa y del lavado de manos.

Este viernes el horario del Metro de Panamá, será hasta las 10:00 p.m.