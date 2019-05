Dijo que se crearán otros ministerios, que las mujeres estarán bien representadas en su equipo de trabajo, y mencionó un código de conducta que deben cumplir los designados.

En esta primera lista de ministros designados por el presidente electo, solo se incluyó una mujer, Doris Zapata, vicepresidenta del PRD. Zapata será la ministra de Trabajo.

Cortizo se comprometió con una buena participación de la mujer en su Gabinete.

“Faltan otras designaciones y en esas otras vienen mujeres muy talentosas”, aseguró Cortizo.

El presidente electo también confirmó la creación de dos ministerios, el de Cultura y el de la Mujer.

Entre los primeros designados, se incluye un ministro consejero facilitador de la inversión privada.

“El Pro Panamá se va a Relaciones Exteriores, un facilitador de la inversión, que los inversionistas que ya están establecidos en Panamá sepan que tienen un aliado que va a estar cerca del Presidente de la República”, enfatizó Cortizo.

Envió un mensaje claro a los designados con respecto a su conducta en el cumplimiento de sus labores, tal como lo han hecho otros presidentes en su momento.

“Uno, no mentir. Dos, no robar. Tres, no hacer trampa y no permitir que nadie lo haga”, concluyó Cortizo.

En esta primera lista de designados se incluyeron 8 ministros y el director del Ifarhu.

Con estas designaciones se facilita el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante.