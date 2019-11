“Si hay situaciones que nos han permitido vivir tantos años sin entrar en una confrontación, busquemos una manera de evitarlas”, recalcó el mandatario panameño.

La reacción de Cortizo se dio ante el anuncio de los grupos definidos como “pro- familia”, de realizar manifestaciones durante esta semana, debido a la recomendación del presidente Laurentino Cortizo de retirar la propuesta de definir constitucionalmente el matrimonio como la unión entre parejas heterosexuales del paquete de reformas constitucionales.

Cortizo reiteró su pensar que no hay nada en el país que no se pueda resolver en una mesa de diálogo. No obstante, reconoció que las manifestaciones pacificas son una manera positiva de hacer democracia.

“Lo que puedo decirle al país es que busquemos la manera de que es lo que nos une y no de lo que nos divide, respetando el derecho que tiene cada persona de decidir si quiere o no cambios a la Constitución, a través de un referéndum”, puntualizó.