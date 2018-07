Decisión de la CSJ en caso Martinelli es 'trascendente' para interpretación de normas

El analista político y excanciller Jorge Eduardo Ritter, la diputada independiente Ana Matilde Gómez y el abogado Ernesto Cedeño coincidieron en Noticias AM que la Corte se ha pronunciado de manera clara y su fallo "limpia" las otras nulidades que han sido invocadas por la defensa del exmandatario.

Para la parlamentaria y exprocuradora, con el caso de los pinchazos telefónicos "se está construyendo jurisprudencia" y se están sentando las bases para la interpretación futura y de los tribunales inferiores.

"Esto es jurisprudencia. Un juez no es un notario o un contador. No agarra un código para hacer un chequeo de si se cumplió un artículo o no. Un juez es un interpretador de la norma", puntualizó Gómez.

El Pleno de la CSJ se reunirá nuevamente este jueves. En esta ocasión para una audiencia en la que se atenderán otras dos acciones interpuestas por el equipo legal de Martinelli, que atrasan aún más la fase intermedia del proceso.

Uno es un recurso de apelación contra una decisión del magistrado de garantías Jerónimo Mejía del 4 de julio de 2018, que negó una nulidad por doble juzgamiento, y otro de hecho contra un fallo del 25 de junio, en que mantiene dictamina la Corte Suprema mantiene competencia a pesar de la renuncia de Martinelli al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Para el abogado Ernesto Cedeño, las dos acciones presentadas por los abogados del exmandatario no caben desde el punto de vista jurídico. En el caso del recurso de apelación, apuntó que para que "haya doble juzgamiento" tiene que terminarse una investigación, que no se dio en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, y existir un fallo. Por estos motivos, esta acción sería improcedente.

En tanto, con el recurso de hecho, Cedeño explicó que la dimisión de Martinelli al Parlacen se debió realizar antes de que el magistrado Harry Díaz, actuando de fiscal en este caso, presentara su escrito de acusación. "Para tu sacarte de la jurisdicción, tenías que hacerlo antes que se presentara la demanda", comentó el abogado en Noticias AM.

El analista político Jorge Eduardo Ritter vaticinó que el equipo legal seguirá presentando "otros muchos recursos", un accionar que ha caracterizado su posición jurídica. Desde el punto de vista político, el excanciller apuntó que Martinelli ya está inhabilitado y tiene una serie de limitaciones.

"Son los argumentos políticos, como si todo esto hubiera sido una maraña y de conspiración para inhabilitarlo. Si eso fuera así, los más interesados en resolver el asunto sería la propia defensa. Lo que mejor demuestra la falsedad de esa argumentación es que la defensa ha hecho todo para que no se llegue a juicio", consideró.

La diputada independiente agregó que el equipo legal del expresidente puede ser multado por la dilación innecesaria pero, según su perspectiva, el magistrado Mejía no lo ha hecho por el "carácter político del escenario que han exaltado la defensa y los actores". "Todo lo que ha decidido a la hora tiene fundamento jurídico", añadió.

Ritter agregó que se "ha ido hasta más allá" de lo que es viable en un proceso, que se distingue por su celeridad, para "que no se le pudiera acusar de que irrespeta sus derechos".

Fase intermedia, fundamental en proceso

Gómez explicó que en la fase intermedia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) se trata de "barrer" las pruebas improcedentes, ilícitas o inconvenientes para que, posteriormente, en la etapa del juicio oral no se pueda alegar que no son válidas.

"Los abogados están acostumbrados a cuestionar el sistema y no el fondo del proceso", manifestó en Noticias AM, "Esto tiene tiempo, no es que usted alega días. Usted tiene una hora. Su alegato tiene que ser coincidente con la teoría que planteó. Usted no puede salir con elementos nuevos y salirse con una teoría absurda".

Ritter instó a los panameños a tener "un poco de paciencia" porque las audiencias no terminarán pronto."Estamos en una etapa del proceso, la fase intermedia. (...) El verdadero proceso, el juicio oral, va a ser ante el Pleno de la Corte Suprema", expresó.