Cuarentena agropecuaria por caso de rabia bovina alcanza a 11 corregimientos en Veraguas

Unos once corregimientos de la provincia de Veraguas quedaron en cuarentena agropecuaria, luego de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) detectara un caso de rabia bovina en una finca de Llano la Cruz.

Entre las prohibiciones emitidas por el MIDA está no mover animales entre fincas, no llevar animales a mataderos ni subastas y no sacar a estos animales de los corregimientos.

El productor Eufemio Batista tomó con preocupación esta medida, pues aseguró que nunca había usado la vacuna antirrábica, por lo que tuvo que consultar con los veterinarios del MIDA y agradeció que no tiene brotes en su finca.

Por su parte, José Vega, del MIDA, explicó que el murciélago que chupa sangre es el que trasmite la enfermedad y su captura debe darse en la noche.

Estas restricciones aplican para el movimiento de ganado, caballos, puercos y cabras por una duración de 30 días. Además, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, los animales domésticos también tienen que ser vacunados.

Con información de Ney Castillo