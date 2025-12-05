MIDA inspecciona más de 31 mil animales y 125 mil quintales de productos vegetales durante noviembre

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria reforzó la vigilancia en los puestos de control para garantizar el cumplimiento de las medidas fitozoosanitarias en todo el país.

Panamá/En noviembre de 2025, el área de Movilización Interna Animal de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) registró la inspección de 31,182 animales en los diferentes puntos de control del territorio nacional.

El objetivo de estas acciones fue garantizar el cumplimiento de las medidas de vigilancia y los controles sanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Salud Animal.

Durante este periodo, se verificó la movilización de 18,461 bovinos y 12,267 porcinos, además de 311 equinos, 84 bufalinos, 36 ovinos y 23 caprinos.

En cuanto al destino de los animales inspeccionados, 12,635 se movilizaron para sacrificio, 5,356 para ceba, 430 para cría y 40 para ferias o trabajo.

Paralelamente, en el ámbito vegetal se registró la movilización interna de 125,841 quintales (qq) de productos. Los rubros de mayor circulación fueron el arroz en cáscara, con 72,712 qq, y el plátano, con 31,823 qq.

El MIDA mantiene una labor permanente de vigilancia y control en todos los puestos, reforzando acciones especialmente en escenarios de campañas o emergencias fitozoosanitarias. La movilización interna continúa siendo un componente clave para la protección del patrimonio agropecuario nacional.