Diputado Valderrama: 'Reelecciones son dañinas para la Asamblea Nacional'

“No estoy aferrado a que sea alguien de mi bancada, pero que sea alguien que busque esa paz, madurez, tolerancia”, resaltó.

Consideró que no es bueno administrar el último año electoral entendiendo que hay conflicto entre las bancadas, por lo que indicó que la elección del presidente de ese Órgano del Estado debe ser en consenso y que sea una persona nueva.

Manifestó que en el período actual en la Asamblea Nacional ha habido “mucha tormenta” y escenarios innecesarios, lo que no es culpa de la actual cabeza de ese Órgano, la diputada Yanibel Ábrego, pues todos los miembros son actores de lo que sucede.

“Tengo la información de que Ábrego tiene la intención de reelegirse y está en su derecho. Pienso que la reelección no es correcta, por la cantidad de escenarios que se generan”, añadió.

Para Valderrama son 71 colegas que tienen derecho a aspirar, por lo que su bancada estaría de acuerdo con un nombre en consenso, no tiene que ser miembro de ella.

Sobre la intención a una reforma a la Constitución, señaló que hay ambiente para hacer una reforma, siempre y cuando, se quiera mejorar el método de cómo se eligen los Magistrados y la manera de escoger a los diputados. “Esperaría la propuesta en firme”, puntualizó.

Manifestó que hay que esperar el anuncio del presidente Juan Carlos Varela, para saber cuál es el rol que jugarán los diputados en ese anuncio, y posterior que se dé el debate y consenso, escuchando a las bancadas. “Pensaría por lo que he sentido en el ambiente, que la gente sí quiere un cambio en la carta constitucional y que quede un compromiso para el futuro presidente que haga cumplir lo que quiere el pueblo, sí éste dice que no, hay que avanzar”, dijo Valderrama.

Al preguntarle por el rechazo de la oposición a que se dé una reforma a la Constitución, Valderrama dijo que estas personas están viendo su política y no al pueblo y así se equivocan.

Informó que el presidente Varela decidió no reelegirse como presidente del partido Panameñista, lo que no ha hecho ninguno antes y "lo hizo para no tener los dos sombreros y hacer discursos políticos y al país, está enfocado al país". El Panameñismo tiene una dirigencia en la que el Presidente no es parte de esa dirigencia.