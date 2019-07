Diputados contarán con 20 mil dólares en planilla 002

“Yo voy a usar menos de la mitad de lo que nos han dado, para trabajar con 4 personas divididas en cada comisión. El tema es trabajarlo, utilizarlo para personas que van a trabajar en la Asamblea, no para tener botellas, no para tener familia”, aseguró el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

“Es importante reiterar que ese dinero no me lo dan a mí como diputado, no recibo un cheque. Eso se gestiona por medio de la Contraloría, del MEF y de la Asamblea. Se debe usar responsablemente, es importante que la ciudadanía vea como cada diputado está usando a su equipo de trabajo y asesores”, destacó el diputado independiente, Gabriel Silva.

Entre las especificaciones que se dio a los diputados están que las personas contratadas podrán cobrar, según el cargo, como mínimo 600 dólares y el máximo es 4 mil mensuales.

“Contraloría tiene que hacer una fiscalización antes de. No puede estar rubricando contratos profesionales, ni por servicios, si antes no fiscaliza que esos fondos vayan a ser usados exactamente en eso”, señaló Dionisio Rodríguez, del Colegio Nacional de Abogados.

“Todo manejo de fondos públicos exige una rendición de cuentas”, enfatizó Rigoberto González, procurador de la Administración.

Los fondos para cubrir el gasto de esta planilla están contemplados en el presupuesto asignado por ley a la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal de 2019.