Director del Idaan confirma que hay diputados relacionados a empresas de camiones cisterna

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, dijo que "definitivamente hay diputados que tienen relación con empresas que suplen agua a través de carros cisterna y es un negocio totalmente legítimo".

Esto, como respuesta a las denuncias realizadas ayer en la Asamblea Nacional por el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich en torno a este tema.

“El Idaan no contrata con personas contrata con empresas”, resaltó Ducruet, indicando que él aún no ha hecho contrataciones de camiones cisternas, aunque su objetivo es sacar estos carros, ya que no atienden a sus clientes porque atienden invasiones y ese no es un tema de la institución.

“Yo creo que ni siquiera se trata de diputados del PRD, pero hay diputados que tienen camiones y empresas de camiones y eso es válido. Yo voy a regular que quienes liciten para cisternas no tengan intermediarios, que sean empresas que tengan sus camiones y voy a exigir un acto de integridad”, indicó.

Capacidad y nueva infraestructura

El crecimiento de la población con las mismas infraestructuras y capacidad en el sistema de distribución de agua potable es una de las principales causas de desabastecimiento en algunos lugares del país.

Agregó que, es importante actualizar la infraestructura e incrementar la capacidad de producir agua potable, sobre todo en Panamá Oeste, donde hay muchos problemas con el abastecimiento.

Ducruet indicó que es necesario construir nuevas infraestructuras y atender los problemas que se han presentado en algunos proyectos como el que se realiza en Atalaya, provincia de Veraguas, el cual ha tenido algunos obstáculos.

Según Ducruet, pese al crecimiento poblacional en varias regiones, no hay nueva agua en las tuberías y existen muchos proyectos en construcción que deben ser culminados.

Proyectos en varias regiones

“Tenemos 72 proyectos a nivel nacional, es un plan de mil 200 millones de dólares a lo largo y ancho del país. La potabilizadora de David se está rehabilitando, sin embargo, David necesita una nueva potabilizadora. En Santiago se está haciendo un módulo nacional para dar de 5 a 7 millones de galones adicionales diarios”, detalló Ducruet asegurando que se está presionando a la constructora para que finalice rápido los trabajos.

Detalló que en Chitré se han construido 50 nuevas barriadas, por lo que es necesario ampliar la potabilizadora que ya tiene 35 años. Agregó que se está mejorando la potabilizadora de El Trapichito, mientras que la potabilizadora de Chilibre está muy deteriorada y se le hará una rehabilitación profunda, entre otros proyectos que fueron impactados por la pandemia en el 2020, pero se está buscando el financiamiento para culminarlos.

El titular del Idaan, mencionó que también se están buscando alternativas como la construcción de pozos profundos con alto caudal en ciudades más pequeñas que también necesitan agua potable. Destacó que grandes ciudades del mundo se abastecen de agua subterránea y esta sigue siendo una alternativa porque el país es rico en este tipo de agua.

Denuncias por tuberías rotas

Sobre las constantes denuncias de tuberías rotas, Ducruet señaló que es algo que no pueden evitar y que se seguirán rompiendo, pero se trabaja para mejorar los tiempos de respuestas y se está planteando una alternativa al sistema 311 para recibir estas denuncias.