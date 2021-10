La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que se tiene planificado –después de los carnavales de 2022– como posible fecha de inicio de clases del año escolar, el 7 de marzo.

Los educadores estarán de vacaciones hasta el 31 de enero. Se iniciará con las tres semanas de ajustes. La recuperación académica se extendió a siete semanas no a tres como era antes.

Con respecto a las inscripciones, para los estudiantes que van a ingresar por primera vez al centro educativo, de pre-jardín, jardín, prekínder, kínder y de primero, sexto a séptimo grado, en otro colegio u otra región, habrá pre-matrícula.

A los niños que no tengan uniformes, no se les puede rechazar en las escuelas ni negársele el acceso a la educación. De primero a noveno grado los estudiantes recibirán un paquete completo de útiles, materiales escolares y guías didácticas. No solo para trabajar en los planteles escolares sino para estudiar y trabajar en casa.

Cerca de 14,300 alumnos, al 30 de agosto, han migrado del sector particular al oficial y esa migración ha seguido a lo largo del año.

La decisión definitiva en cuanto al regreso a clases presenciales y el uso de uniformes –aseguró la ministra– podría saberse la próxima semana, luego que la Dirección Nacional de Padres de Familia se reúna con la confederación y la federación de acudientes del país.

Debido al crecimiento de la población estudiantil registrado en el corregimiento de Alcalde Díaz, la Escuela Unión Panamericana iniciará el próximo 2022 como un centro de educación básico general, anunció la ministra de Educación, en reunión sostenida con docentes y padres de familia.

Actualmente, la matrícula de sexto grado supera los 150 alumnos y, para brindarle mayor comodidad a los estudiantes, el Meduca iniciará la instalación de seis módulos escolares y la rehabilitación de la estructura existente con el fin de garantizar un retorno seguro a clases el próximo período académico.

Vacunación

Gorday de Villalobos anunció que tras verificar las estadísticas de vacunación de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), los vacunados contra la Covid-19 llegan a 97% de los funcionarios administrativos de la institución y 92% de los docentes.

En cuanto a los estudiantes de 12 a 18 años, hay un 51% de vacunados con la segunda dosis, esto incluye los de sexto grado, un aproximado de 307 mil y muchos han recibido ya la primera inoculación. Entre 55% a 65% son de décimo, undécimo y duodécimo grados, o sea, de 16, 17 y 18 años, que busquen participar de otras actividades y eso incide en que sean inyectados.

En áreas rurales hay más alumnos vacunados, aunque esto va relacionado con los centros educativos abiertos de San Miguelito, Chiriquí, Coclé, Herrera, Santiago (Veraguas) y Panamá Oeste en que se tiene más de 70% de los colegios abiertos, que ha sido el modelo y es correspondiente con la posibilidad de estar vacunados.

Clases semipresenciales

Gorday de Villalobos dijo que, al día de hoy, 2,300 centros educativos oficiales y particulares están abiertos. Cuando se empezó en forma semipresencial, el 31 de mayo, había restricciones en cuanto a la capacidad de los aforos, se hablaba de dos metros. En este momento, se refirió a una acelerada y masiva (positiva) apertura de escuelas.

“Estamos presenciales [en las escuelas], pero con modalidades alternas, porque el aforo está restringido, ahora, a guardar un distanciamiento de un metro. Se tienen al 1 de octubre, 2,360 colegios abiertos de los que 105 son particulares. La meta es terminar el mes con casi 80% de los centros escolares abiertos”, aseguró.