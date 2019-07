Educadores piden al Meduca bono navideño de 300 dólares

La solicitud la plantea el dirigente Edy Pinto, secretario general de la Asociación de Educadores de San Miguelito 2000 (Edusam), quien en nombre del grupo expone 9 puntos a discutir con la ministra de Educación, Maruja De Villalobos. En el sexto renglón, se pide que se otorgue por ley un bono navideño de 300 dólares.

“Le estamos pidiendo al gobierno un bono de 300 dólares para todos los educadores del país, todos los que laboran en el Meduca y en el IPHE. Todos los funcionarios tienen derecho a bono en este país. No puede ser que nosotros los educadores somos la Cenicienta y no cobramos ni un real en Navidad”, manifestó Pinto.

El grupo del profesor Pinto no estaría solo en la lucha por ese objetivo económico. Edusam 2000, al igual que la Asociación de Profesores (Asoprof), es parte de la Unión Nacional de Educadores (UNEP) y comparten la misma opinión.

“Si la bonificación se le da a otros servidores públicos, igualmente se debe considerar al educador panameño, independientemente de la cantidad que seamos. Desde el gobierno pasado hemos tocado el tema de la bonificación navideña”, afirmó Fernando Ábrego, secretario de Asoprof.

Según Pinto, hay unos 47 mil educadores en todo el país, que multiplicado por 300 representaría unos 14.1 millones de dólares en bono navideño por año. Si la cifra del beneficio bajara a 150, serían unos 7 millones de dólares anuales.

“Un bono navideño que todo el mundo quiere tener. Pero no puedes comparar a los docentes con el resto de los funcionarios. En la mayoría de los ministerios no llegan ni a la tercera parte de los empleados como docentes en el Meduca. Estamos hablando de más de 40 mil docentes. Más de 15 millones cada diciembre no puede darse, no puede ser”, señaló Abdiel Bedoya, de la Conferencia de Padres de Familia.

El tema podría tratarse el próximo 2 de agosto, cuando se reúna la nueva ministra con la UNEP.