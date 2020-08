Emisoras de Darién y Coclé se unieron al proyecto ‘Conéctate con la estrella’

Los beneficiados, son todos los estudiantes a nivel nacional y principalmente los residentes en la comarca Emberá Wounaan.

Voz sin Fronteras, en el dial 680 AM y 99.9 FM, transmitirá las lecciones de media de 10:30 a.m. a 11:30 a.m., las de primaria de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. y las de premedia de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Por su parte, l a emisora Mi Favorita de Coclé, en el dial 91.9 FM y 1070 AM, transmite de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. las clases de primaria. Para los alumnos de primero a sexto grado todos los lunes se dictan clases de español, los martes de matemáticas, los miércoles de ciencias sociales, los jueves de ciencias naturales y los viernes son de preescolar.

En premedia y media, los lunes y martes son de español y matemáticas, respectivamente, y los viernes de inglés.

Los miércoles son de geografía, historia y cívica para premedia, y geografía e historia para media. Los jueves son de ciencias naturales para premedia y, física, química y biología en media.

Las lecciones por radio se transmiten po r Nacional FM, Crisol FM, Radio Nacional AM, RPC Radio, Telemetro Radio, Radio Panamá, Hosanna Capital, Los 40 principales, TVN Radio, Radio Mía, Más Música, Radio Hogar y Radio Católica.

A la fecha ‘Conéctate con la estrella’ ha permitido la emisión de 1,372 horas a través de emisoras. A partir de esta semana también se presentará el boletín ‘Conoce a tu docente’, que resaltará la labor de los educadores que, pese a la pandemia, se sumaron a la iniciativa de ‘Conéctate con la estrella’ para transmitir sus conocimientos a través de la radio y la televisión.