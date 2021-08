Las reacciones no cesan tras conocerse el escándalo de los hisopados para las personas que se trasladaban a las islas del Pacífico panameño, por una empresa ligada a Ana Lorena Chang, jefa de Salud Pública y Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología, que ayer fueron separados de sus cargos.

El doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, dijo en Noticias AM, que el hecho, al igual que otros, son “avergonzantes, un poco irritantes y frustrantes”.

Vea también: Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang son separados del cargo por escándalo de hisopados

Destacó que lo mejor que se pudo hacer fue separarlos de los cargos para iniciar la investigación y que llegue lo más pronto posible al fondo, porque no cree que la pareja llegara a realizar este trabajo sin tener la autorización debida y de dónde viene la disposición de hacer las pruebas en ese único puerto o muelle.

Además del Ministerio de Salud, el Ministerio Público ha abierto una investigación de oficio.

Sánchez Cárdenas recalcó que se trata de una situación peligrosa, que las nuevas generaciones piensen en llegar al Gobierno para hacer dinero.

Recalcó que la tendencia hacia la corrupción siempre ha existido, pero a su juicio, hay que hacer enormes esfuerzos para controlarla.

Sostuvo que este caso es una cadena que hay que investigarla a profundidad.

Para Sánchez Cárdenas, la gente entra a hacer este tipo de cosas porque hay falta de aplicación de la justicia y no le temen, porque las investigaciones no se realizan, se archivan y se buscan los abogados para que los casos no lleguen a feliz término.

Dijo que los que hacen negocios con la pandemia deben ser investigados y en caso de ser culpables recibir castigo.

Instó al Ministerio de Salud a que busque los mecanismos para que estos servicios que se prestan en aeropuertos, puertos y fronteras sean aplicados por esta entidad y de manera gratuita.