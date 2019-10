Las razones de los atrasos en construcción de hospitales , según IBT Group

Esa compañía tenía bajo su responsabilidad la construcción de cuatro hospitales: en las provincias de Darién, Colón, Los Santos y Chiriquí, desde hace más de nueve años.

Recientemente, la empresa solicitó al Estado el pago de 56 millones por presencia extendida, situación que no ha sido criticada en algunos sectores.

El gerente de la compañía, afirmó que ya le han dicho al presidente Laurentino Cortizo Cohen, que la situación que se enfrenta con esas construcciones es fácil de solucionar, “ poniendo todas las cartas sobre la mesa y analizar lo que ha ocurrido, poner los puntos para poder continuar”.

Según Esayag, en un periodo de 12 meses, los proyectos que tenían bajo su responsabilidad pueden estar finalizados y asegura que están a disposición del Estado, esperando que se otorguen las adendas necesarias y que sean refrendadas.

Atrasos

Detalló que son tres motivos principales los que han atrasado las construcciones, además, atribuyendo a una falta de seguridad financiera en Panamá.

En primer lugar, el cambio significativo de los alcances de los proyectos, ya que entre los cuatro se iban a construir casi 100 mil metros cuadrados, pero ahora se construyen más de 150 mil metros cuadrados.

Por otra parte, la legalización de todos los trabajos adicionales y los tiempos que conllevan los trámites para poder ejecutar las obras. Esos refrendos, en vez de tardar un mes, que es lo que establece el contrato como máximo, se demoraban un año, no solo para montos, sino para plazos.

Eso era una “ situación de indefensión” porque mientras no hay contrato, el financiamiento es como si no existiera, porque la empresa no puede facturar y si no se entregan los certificados de avance, no se puede adelantar la obra al ritmo que se merece.

Por ejemplo, en el caso del hospital de Metetí en la provincia de Darién, donde en el 2011 se construían unos pilotes, pero esa construcción se les empezó a pagar en el año 2015, casi cuatro años después.

En ese hospital de Darién, las estructuras que se tenían que construir eran de 20 mil metros cuadrados, pero se construyen 28 mil metros cuadrados de obra cerrada. Se empezó a ejecutar en el 2011, pero hasta mayo de 2013 fue que se legalizó el área en la que se estaba construyendo.

Según Esayag, la legalización de las obras en el 2013, se hizo a precios del 2010, además la empresa construía 28 mil metros cuadrados, pero cobraba por la construcción de 20 mil.

Para garantizar el avance de las obras, recomendó que se revisen los tiempos de la Contraloría General de la República, ya que la entidad también forma parte integral de los contratos, porque debe entregar los certificados.

IBT Group también participa en la construcción del proyecto Techos de Esperanza, que reporta un 85%, donde se mantienen a la espera de la adenda de plazo.