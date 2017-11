ITSE no competirá con el Inadeh

Según las autoridades, la oferta técnica que ofrecerá el ITSE no le restará atracción académica al Inadeh.

“Este Itse no compite con el Inadeh. El Inadeh tiene matrícula para personas que no tienen ninguna escolaridad, no tienen bachiller alguno”, apuntó Samuel Rivera, director del Inadeh.

“La educación que brinda el Inadeh está orientada hacia capacitación en cursos cortos. No va a desaparecer”, explicó María Lourdes Peralta, coordinadora del ITSE.

El ITSE contará con tres escuelas, albergará a unos 5 mil estudiantes y se impulsarán 18 programas de educación técnica superior en áreas como construcción, logística, turismo y aeroespacial.

Además, se abrió una convocatoria para reclutar a los futuros instructores del ITSE.

“Esa convocatoria comenzó el 16 de octubre y termina el 24 de noviembre para las área de automotriz, mantenimiento industrial, refrigeración, hotelería, artes culinarias y turismo”, señaló Peralta.

Los trabajos de construcción avanzan rápidamente. La megaestructura se localiza en un terreno de 10 hectáreas justo al frente del Inadeh.

“Hay tres edificios que son académicos. Está el de la escuela de Ingeniería que es el más grande. También contamos con el edificio de negocio y el de hospitalidad y turismo. Los laboratorios van a replicar los ambientes que se van a encontrar en los trabajos”, detalló María Cristina Díaz, coordinadora de Infraestructura del ITSE.

Más de 400 empleados, divididos en dos jornadas, trabajan para que sea inaugurado en 2019. El presupuesto inicial es de aproximadamente 16 millones de dólares.

Según un estudio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en los próximos 5 años se necesitarán vacantes en seis sectores como turismo, construcción y logística. Serán unas 67,569 plazas que se necesitarán, de las cuales 62,326 son para áreas técnicas en logística y construcción.