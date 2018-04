Lectura de Franz Wever de proyecto de ley en Asamblea genera controversia

El funcionario admitió que efectivamente se trata del momento en que leía los cambios al proyecto que se utilizó para incluir un "camarón legislativo". Asegura que no hubo intención.

El citado video se ha vuelto viral en redes sociales. Wever leía los cambios aplicados al proyecto que terminó derogando un contrato ley con la empresa PSA Panamá International Terminal, que tiene 3 años de operación en el país.

Raúl Hernández es uno de los diputados que ha hecho un mea culpa por, según dice, no darse cuenta del camarón legislativo. Admite que hay cosas por corregir en la Asamblea, pero no cree que la lectura de Wever haya sido casualidad.

“Pareciera que hubo premeditación y alevosía por la forma como se hizo. Lo que hizo fue dañar aún más la imagen de la Asamblea”, declaró Hernández.

Los grupos que impulsan la no reelección de los diputados han encontrado en este video un motivo más para seguir su causa.

“Lo que vimos fue un acto planeado, premeditado para burlarse del país. Hay que investigar, pero de manera correcta, no esas investigaciones en donde la Asamblea misma se investiga y no queda en nada”, afirmó Mauricio Valenzuela, del Movimiento No Reelección.

Vía telefónica, Wever explicó que le extrañó que el texto se refería a la derogación de la ley 2 y no del artículo 2 y que el problema está en que los diputados se distraen, no prestan atención o no escuchan. Asegura que no fue intencional.

Con propósito o no, se trataría de la terminación de un contrato de puertos en Rodman, que genera mucho interés.