Tapia cuestiona al gobierno y le pide a su yerno Óscar Ramos que renuncie

Recordó que es su costumbre dejar un año a los gobiernos para que hagan su trabajo por lo que no emite críticas fuertes durante ese tiempo.

Sin embargo, en el caso del PRD, que han pasado 10 meses en el poder dijo que "no se puede pasar por alto intentos y probablemente actos de corrupción".

Tapia hizo un repaso de lo bueno, lo malo y lo feo del actual gobierno, al tiempo que indicó que no necesita "un yerno en el gobierno" para que le pauten, "a mí me pautan las publicitarias no el gobierno".

Pidió a Óscar Ramos, su yerno salir de la Dirección de Comunicaciones del Gobierno y regresar a la empresa que dejó "por cumplir un ideal político".

Las declaraciones de Tapia surgen en medio de rumores que han circulado en las últimas semanas, sobre el cambio de mando en la Dirección de Comunicaciones del Estado.

Increpó al mandatario Laurentino Cortizo sobre cuántas compras directas o licitaciones había parado por ese "tufo de corrupción".

Agregó que en redes sociales, la compra de los 100 ventiladores con "un sobreprecio jamás imaginable" fue lo que generó el descontento de la ciudadanía.

"Desde cuándo en este país, los viceministros son los que compran y un ministro o el principal puede excusarse de que no sabía de esta compra o era una decisión que no estaba apoyando y lanzan al matadero al viceministro a dar una explicaciones que ni siquiera la ministra de salud creyó", resaltó.

Para Tapia, el Gobierno debió consultar con los científicos porque "no eran necesarios los ventiladores".

Indicó que su temor es que el Hospital Integrado Panamá Solidario no sea necesario, pero con esta estructura se puede hacer algo que beneficie a otros recintos hospitalarios.

Además, criticó que el Gobierno del PRD "explica unas cosas y otras no".

Entre otras cosas que enumeró como "lo feo" dijo que hay muchas denuncias por irregularidades en las entregas de las bolsas de comida.

Pese a sus críticas destacó el manejo de salud que han tenido en torno al COVID-19 en Panamá y que ha recibido la felicitación de importantes organismos internacionales.