Jubilados protestan en la Presidencia de la República por aumentos

Un grupo de jubilados salieron nuevamente a las calles este jueves 29 de noviembre para protestar por la sanción del proyecto de Ley No. 621, que otorgaría un aumento a las jubilaciones y pensiones.

Franklin Valdez, dirigente de los jubilados, manifestó que esperan ser atendidos hoy por el mandatario de la República a las 9:00 a.m., entendiéndose que no van a negociar nada, solo esperan la sanción del proyecto de ley.

“Ya la Asamblea cumplió con lo que tenía que cumplir haciendo que el proyecto 621 fuera ley de la República, pero no es ley hasta que el presidente no lo sancione y sabemos que tiene 30 días y no queremos que llegue el momento donde diga que lo va a vetar”, aseveró Valdez.

Por su parte, Roberto López, representante de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, señaló que no se va a negociar nada, sino que se haga efectivo el pago a partir de enero.

De no ser sancionado el proyecto de ley, el 7 de diciembre, habrá una movilización en todas las provincias del país, señalaron los jubilados.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 17 de octubre en tercer debate el proyecto de Ley No. 621 que otorga un aumento de las jubilaciones.

Para financiar el aumento de pensiones hasta un máximo de 1,500 dólares, se contemplan el gravamen de 7% a los envíos de remesas, un impuesto a la ganancia neta de las máquinas tragamonedas y centros de apuestas, equivalente al 5%.

Además, se redistribuiría el impuesto de la cerveza, que es de un 20%, para que sirva en parte para pagar estos aumentos.

El actual proyecto establecería que los que cobran de $175 a $500 tendrían un aumento de $60; de $501 a $1,000 un incremento de $45 y $1,001 a $1,500 subirles solo $35.