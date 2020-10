Levantan la cuarentena de los sábados en Chiriquí y Changuinola

"Quiero felicitar a Bocas del Toro y Chiriquí, que han tenido paciencia y estado haciendo las cosas bien, y a partir de esta semana se les levantará la cuarentena del día sábado. La cuarentena y toque de queda ya establecido de domingo se mantiene", explicó Sucre.

Sobre el tema de las playas, el Ministro de Salud recalcó que se mantiene aún en discusión, pero aseguró que “claro que lo vamos a permitir en el momento adecuado; no se permitirá paseos en playas, solamente en su burbuja familiar que no podrá estar a no menos de 2 metros de distancia que su burbuja cercana, tengamos paciencia".

Pruebas COVID-19

La ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz, indicó que la meta es llegar a las 10 mil pruebas COVID-19 diarias en las próximas semanas.

Ruiz también destacó que “gracias al trabajo del equipo de trazabilidad y, por sexta semana consecutiva, registramos menos de 100 decesos por semana".