TVN Noticias visitó Merca Panamá y encontró sacos de naranja que se están vendiendo a 14 dólares. Los vendedores al detal culpan a los mayoristas, mientras que los mayoristas culpan a los productores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó un operativo en el mercado. Explican que como la naranja no es un producto regulado, no pueden sancionar a los vendedores por el alza en el precio. Sí aplicaron sanciones a comerciantes que no tenían el precio de venta a la vista.

Desde temprano, seguimos verficando y sancionado a los agentes económicos que incumplan la #Ley45.Estamos a lado del consumidor💪De esta salimos juntos!#UnidosLoHacemos🇵🇦#Fuerza🇵🇦#SiempreVigilantes🔎 pic.twitter.com/Qu7d9XEc2t — ACODECO (@AcodecoPma) March 13, 2020

Con información de Fabio Caballero