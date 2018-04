Maytín presentará proyecto para que el nepotismo sea considerado delito

El caso de la planilla 080 de Servicios Profesionales de la Asamblea Nacional (AN), ha motivado a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín a tomar medidas para evitar nuevas irregularidades.

Informó que va a presentar un proyecto de ley para acabar con el nepotismo y que sea considerado como un delito, al igual que en otros países, como Francia, donde la iniciativa fue aprobada recientemente.

Así no habría más casos bajo el argumento de “ay que me equivoqué” y se despide al pariente y no pasa nada.

Detalla que en Panamá muchos funcionarios han tenido que renunciar a causa del nepotismo, recordando el caso del exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Edwin Cárdenas y señala que en “la AN es recurrente”.

Sobre la publicación que se ha hecho de la planilla 080, Maytín, recalca que tienen que aparecer fechas, ya que la información difundida no tiene vigencia, por lo tanto no se puede saber si corresponde al año 2015, al 2016 o 2017.

Tampoco aparecen los estatus, por lo que no se puede saber quiénes están nombrados permanente, eventuales o por contrato y tampoco aparece un desglose para saber quiénes trabajan para qué diputado.

“Es importante saber qué cantidad de personas tiene cada diputado y qué hacen”, afirmó la jefa de la Antai.

La planilla, como se ha publicado, no tiene ningún sentido agrega.

Por otra parte, se han hecho señalamientos de que en la planilla aparecen personas con apellidos iguales a los de algunos diputados y para determinar si son familia, se debe hacer la solicitud del árbol genealógico al Tribunal Electoral (TE).

Tras la publicación, se le ha enviado una carta a la diputada presidenta Yanibel Ábrego, para que complete la información que se ha solicitado y para ello se le ha dado un plazo de 30 días, de lo contrario se le impondrá una multa que puede llegar a la mitad del salario.

Maytín deja claro que aunque Yanibel Ábrego deje de ser la presidenta del parlamento, debe entregar la información que se le ha pedido, porque no se puede seguir manteniendo una planilla de una cantidad de personas sin saber qué es lo que hacen, y el beneficio que se obtiene.

Reiteró que la función constitucional de los diputados es hacer leyes no tener promotores en el país.

Hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para que se corrijan los cargos porque no se puede seguir llamando promotores a todos, sino que se tiene que poner el detalle de cada uno.