Michael Kozak: Nosotros sí tenemos consecuencias para individuos corruptos

"Nosotros no decimos que no vamos a negociar con un gobierno si tiene algo de corrupción, sí tenemos consecuencias para individuos corruptos. Las visas pueden ser negadas a ellos y sus familiares, o colocamos sanciones", así lo manifestó este jueves 6 de agosto, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en una entrevista a Radio Panamá.

El alto funcionario estadounidense tocó temas como corrupción, el proceso de solicitud de extradición de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, el principio de especialidad con relación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli y la situación con Venezuela.

Para Kozak, el mayor atraso para una economía robusta en los pueblos es la corrupción.

Aunque Kozak no quiso especular sobre el resultado de la solicitud de extradición de los hermanos Martinelli Linares, se remitió al Departamento de Justicia.

Indicó que en Estados Unidos las solicitudes de extradición son iniciadas por el Departamento de Justicia y hay autoridades estadounidense que van a trabajar con las autoridades de otros países para llevar adelante este trámite. "Es un asunto que está en vías".

Recordemos que los hermanos Martinelli Linares se encuentran detenidos en Guatemala y son requeridos por Estados Unidos.

Se trata de una denuncia penal que lleva adelante un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, y donde se acusa a los Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014) por su presunta participación en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

En cuanto al principio de especialidad que argumenta el exmandatario panameño para no ser investigado en casos como Odebrecht y New Business, Kozak dijo que Panamá tiene libertad de llevarlo a juicio sin obtener una exención de esa regla.

“El punto final es que, bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción, es una cuestión de derecho panameño. Si las autoridades judiciales de Panamá tienen algo que quieren hacer con el señor Martinelli pueden hacerlo, si ellos eligen no hacerlo esa fue su elección y no tiene cosa alguna que ver con los Estados Unidos”, recalcó.

Sostiene que las repercusiones del caso Odebrecht para la región fueron de enormes consecuencias por la gran cantidad de dinero y los funcionarios de alto nivel vinculados.

Reiteró que, en Estados Unidos, en los años setenta se sancionó la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que hace que sea ilegal que cualquier compañía estadounidense pague sobornos o se involucre en este tipo de actividades.

De Venezuela dijo que sigue siendo un problema para toda la región. “Esto es una dictadura que ilegalmente se ha tomado el poder, ha destruido la economía del país, ha destruido todos los sistemas y servicios del pueblo, el resultado ha sido que millones de venezolanos han huido a países aledaños y se ha creado un enorme problema humanitario”.